Украинские ученые участвуют в международном проекте по исследованию космоса

Автор: nas.gov.ua Логотип проекта CUPID-Mo

Ученые Института ядерных исследований Национальной академии наук Украины принимают участие в международном эксперименте CUPID-Mo. Его цель - исследование свойств нейтрино и слабого взаимодействия в двойном бета-распаде ядра молибдена-100. Исследования нейтрино могут указать направление построения новой теории элементарных частиц. Такие исследования, в частности, важные для выяснения ключевой проблемы космологии: почему в начале образования Вселенной количество материи превышала количество антиматерии.

Эксперимент CUPID-Mo проводят в подземной лаборатории Модан, Франция http://www.lsm.in2p3.fr/#. Она расположена на глубине более 2 км, это необходимо для защиты сверхчувствительной аппаратуры от космических лучей. На этой глубине с помощью 20 кристаллов молибдата лития, охлажденных до температуры примерно -273 ºС, продолжается поиск безнейтринного двойного бета-распада.

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Ученые Института ядерных исследований Национальной академии наук Украины в 2010 году предложили применить эти кристаллы для поиска двойного бета-распада ядер молибдена-100. Проведенные эксперименты показали, что период полураспада ядра молибдена-100 превышает возраст Вселенной в сто триллионов раз. Ученые вычислили, что масса нейтрино меньше массы электрона в более миллиона раз. Этот результат имеет большое фундаментальное значение для построения новой теории элементарных частиц.

Эксперимент подготовила и осуществила международная коллаборация ученых из 27 институтов и университетов Франции, США, Украины, России, Италии, Китая и Германии. Вклад украинских ученых, кроме собственно идеи применения кристаллов молибдата лития, заключается в анализе данных и моделировании отклика детекторов методом Монте-Карло. Эксперимент CUPID-Mo практически завершен. Но это лишь промежуточный шаг в разработке крупномасштабного проекта CUPID с участием ученых из Украины.

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"Наши ученые предложили основную идею технической реализации эксперимента – применять кристаллы молибдата лития для исследования свойств нейтрино. Ученые Института ядерных исследований сделали огромную работу по моделированию и обработке экспериментальных данных. Это не единственный международный эксперимент, в котором они участвуют. Важные результаты были получены со всемирно известной Национальной лабораторией Гран Сассо в Италии", - говорит академик НАН Украины Анатолий Загородний.

Фото: nas.gov.ua

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