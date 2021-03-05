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пятница, 05 марта 2021 10:45

Украинские ученые совершили мировой прорыв в диагностике Covid-19

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Украинские ученые совершили мировой прорыв в диагностике Covid-19
Чтобы предсказать, насколько тяжелым будет течение болезни, надо сдать кровь на уровень внеклеточной ДНК. Фото: pixabay.com

Украинские ученые первыми в мире доказали связь между уровнем внеклеточной ДНК и тяжестью течения Covid-19. Такой прогностический критерий необходим врачам, чтобы прогнозировать, как будет развиваться болезнь у конкретного инфицированного.

Об этом заявил заведующий отделом общей и молекулярной патофизиологии Института физиологии им. Богомольца Виктор Досенко, передает пресс-служба НАН. По его словам, пока непонятно, почему один пациент выздоравливает за 7-10 дней, а другой - может попасть в зависимость от кислорода.

"Поэтому всем врачам крайне нужен какой-то прогностический критерий. Мне приятно сообщить: мы предположили, что им является именно уровень внеклеточной ДНК. Чем выше он, тем хуже прогноз. Мы доказали это, кстати, первыми в мире. Чтобы в 1-й же день болезни предсказать, насколько тяжелым будет ее течение и, соответственно, какие препараты следует принимать, нужно сдать кровь на определение уровня внеклеточной ДНК", - сказал Досенко.

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За последние сутки в Украине обнаружили 10 155 новых больных коронавирусом. Из них детей - 577, медработников - 345. Всего с начала эпидемии коронавирус подхватили 1 384 917 украинцев. Умерли 26 763 пациентов, из них 172 за последние сутки. Выздоровели - 1 191 022, за последние сутки 4129.

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05
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