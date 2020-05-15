Украинские электровелосипеды служат в американской полиции

Американские полицейские патрулируют улицы на электровелосипедах украинского производства.

Об американском опыте использования украинских электробайков рассказывает Electrek.

Фото: electrek.co

По словам правоохранителей, электробайк имеет явные преимущества перед обычными педальными велосипедами.

Отдел полиции Бревара уже имеет стандартные велосипеды на педалях в своем патрульном парке, но оказалось, что электробайк Delfast TopCop позволяет своим велополицейским реагировать на звонки почти так же быстро, как патрульные машины.

Полицейское управление планирует использовать украинские электробайки для обеспечения соблюдения правил дорожного движения и погони за нарушителями.

В отделе полиции города Бревард в штате Северная Каролина отмечают, что все больше правоохранителей хотят пройти обучение и попасть на патрулирование на велосипедах.

"Delfast TopCop это электровелосипед в стиле эндуро, который больше похож на электрический мотоцикл... с педалями", - так охарактеризовали американцы украинский электробайк.

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Модель TopCop базируется на электрических велосипедах Top 2.0 Delfast. Однако для нужд копов электробайки дополнительно оборудуют необходимой аппаратурой. В частности, мощными фонарями, сиренами и ящиками для хранения.

Расположенный позади мотор мощностью 5 кВт (6,7 л. с.) позволяет разогнать велосипед до 80 км/ч.

Также Delfast TopCop оборудовали аккумулятором мощностью 3,5 кВт/ч, обеспечивая запас хода 174 миль (280 км) при городской скорости. Например, такие же показатели имеет электромотоцикл Zero FXS в базовой модификации.

В конце прошлого года DelFast подписал контракт на поставку украинских электробайков мексиканской полиции.

Курьерская компания Delfast, доставляющая товары на электровелосипедах собственного производства, провела на киевском велотреке испытания на дальность хода на одном заряде батарей. Результатом стал мировой рекорд, который зафиксировали представители Книги рекордов Украины и независимые эксперты. Пройденная дистанция - 367 км 37 м 36 см, время - 16 часов 34 минуты 07 секунд.