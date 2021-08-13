Украинская компания продала Саудовской Аравии партию бронеавтомобилей

Саудиты получили партию украинских "Казак-5". Фото: Defense Express

Украинская частная компания отправила в Саудовскую Аравию партию из десятков бронированных автомобилей "Козак-5".

Председатель совета директоров НПО "Практика" Олег Высоцкий сообщил, что компания в этом году реализовала два экспортных контракта с Саудовской Аравией, пишет Defense Express.

Эта страна - один из мировых лидеров по объемам покупки военной техники.

Машины "Казак-5" адаптировали под местный климат. Они предназначены для выполнения тактических задач малого риска или для использования полицейскими.

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Бронеавтомобили построили на шасси Ford F-550 4х4. Они имеют усиленную переднюю ось. Оснащены дизельным двигателем Power stroke объемом 6,7 л, мощностью 440 л.с. Авто может перевозить до 8 человек.

В этом году Государственная пограничная служба ожидает получить еще 10 вертолетов Airbus Н125. Новые вертолеты в 4-5 раз более экономичны по сравнению с Ми-8, которые есть на вооружении ведомства. Уже подготовили 6 специалистов, которые могут пилотировать Airbus Н125, а также 64 механика, которые способны обеспечивать необходимое техническое состояние вертолетов для их эффективной работы.