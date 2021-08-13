Украинская компания продала Саудовской Аравии партию бронеавтомобилей

 
Ексклюзивы
1/5
ДТП с оперативниками: имена погибших и видео с места трагедии
ДТП с оперативниками: имена погибших и видео с места трагедии
Просмотров: 315
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
Просмотров: 108
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
Просмотров: 180
Учительница - единственная подозреваемая: эксклюзивные подробности дела о гибели школьника в водопаде
Учительница - единственная подозреваемая: эксклюзивные подробности дела о гибели школьника в водопаде
Просмотров: 567
"Наш дом сгорел. Мама отдала в приют" - архитектор Стены памяти на Байковом рассказал о творческом пути
"Наш дом сгорел. Мама отдала в приют" - архитектор Стены памяти на Байковом рассказал о творческом пути
Просмотров: 297
Жара и грозы возвращаются - оновили прогноз
Жара и грозы возвращаются - оновили прогноз
Просмотров: 675
Политолог рассказал, кто победит в случае досрочных выборов
Политолог рассказал, кто победит в случае досрочных выборов
Просмотров: 1134
"Все кудись летить, наче в прірву" - о чем писали газеты в августе 1991 года
"Все кудись летить, наче в прірву" - о чем писали газеты в августе 1991 года
Просмотров: 729
"Било 10 дней, чтобы уничтожить проект" - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном
"Било 10 дней, чтобы уничтожить проект" - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном
Просмотров: 1197
Зеленский лишился иллюзий, что с Путиным можно договориться - политолог
Зеленский лишился иллюзий, что с Путиным можно договориться - политолог
Просмотров: 639
Фото
Все фото
7
4
6
5
4
Брэнсон успешно слетал в космос
Брэнсон успешно слетал в космос
Испытали новый украинский беспилотник
Испытали новый украинский беспилотник
AirTag, новые iMac и iPad: что еще Apple показала на презентации
AirTag, новые iMac и iPad: что еще Apple показала на презентации
Носит кирпич, красит и забивает гвозди: показали прототип робота-строителя
Носит кирпич, красит и забивает гвозди: показали прототип робота-строителя
Температура до -90°C: как для вертолета NASA прошла первая ночь на Марсе
Температура до -90°C: как для вертолета NASA прошла первая ночь на Марсе
Видео
Все видео
Брэнсон отправляется в космос - трансляция онлайн
Брэнсон отправляется в космос - трансляция онлайн
Компания с Украины придумала революционный метод борьбы с комарами. Стартап поразил США
Компания с Украины придумала революционный метод борьбы с комарами. Стартап поразил США
Попасть в цель с 2 км – украинские ветераны создали уникальную антиматериальную винтовку
Попасть в цель с 2 км – украинские ветераны создали уникальную антиматериальную винтовку
Показали украинский беспилотник-стелс
Показали украинский беспилотник-стелс
Беспилотник впервые заправил самолет в воздухе: впечатляющее видео
Беспилотник впервые заправил самолет в воздухе: впечатляющее видео
Интервью
1/5
Искали "нового Дрогба" - эксперт прокомментировал переход Лукаку в "Челси"
Искали "нового Дрогба" - эксперт прокомментировал переход Лукаку в "Челси"
Просмотров: 45
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
Просмотров: 108
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
Просмотров: 180
"Десятилетие утраченных возможностей" - какой была Украина в годы Кучмы и Ющенко
"Десятилетие утраченных возможностей" - какой была Украина в годы Кучмы и Ющенко
Просмотров: 279
Поехал за последним крупным контрактом: что нужно знать о переходе Месси в ПСЖ
Поехал за последним крупным контрактом: что нужно знать о переходе Месси в ПСЖ
Просмотров: 567
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
13 августа 2021
Просмотров: 117
Коврай
Жодних філософій. Усе просто: городина, молоко, сир, м'ясо, іноді сало або підчеревина. Це те, що я впродовж років купую у двох дядьків, старшого й ...
пятница, 13 августа 2021 21:46

Украинская компания продала Саудовской Аравии партию бронеавтомобилей

  Комментировать
Украинская компания продала Саудовской Аравии партию бронеавтомобилей
Саудиты получили партию украинских "Казак-5". Фото: Defense Express

Украинская частная компания отправила в Саудовскую Аравию партию из десятков бронированных автомобилей "Козак-5".

Председатель совета директоров НПО "Практика" Олег Высоцкий сообщил, что компания в этом году реализовала два экспортных контракта с Саудовской Аравией, пишет Defense Express.

Эта страна - один из мировых лидеров по объемам покупки военной техники.

Машины "Казак-5" адаптировали под местный климат. Они предназначены для выполнения тактических задач малого риска или для использования полицейскими.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинские военные получили от Латвии бронированные автомобили

Бронеавтомобили построили на шасси Ford F-550 4х4. Они имеют усиленную переднюю ось. Оснащены дизельным двигателем Power stroke объемом 6,7 л, мощностью 440 л.с. Авто может перевозить до 8 человек.

В этом году Государственная пограничная служба ожидает получить еще 10 вертолетов Airbus Н125. Новые вертолеты в 4-5 раз более экономичны по сравнению с Ми-8, которые есть на вооружении ведомства. Уже подготовили 6 специалистов, которые могут пилотировать Airbus Н125, а также 64 механика, которые способны обеспечивать необходимое техническое состояние вертолетов для их эффективной работы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинская компания продала Саудовской Аравии партию бронеавтомобилей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
августа

Город разделили стеной

Ведущий записал первый в мире подкаст

Ввели военную цензуру

Акробат стал королем

Самое читаемое
На винницкие Мальдивы едут дешево отдохнуть
На винницкие Мальдивы едут дешево отдохнуть
2
 1 Просмотров: 15264
Гороскоп на 12 августа: назвали 3 знака, с которыми сегодня нельзя ссориться
Гороскоп на 12 августа: назвали 3 знака, с которыми сегодня нельзя ссориться
 Просмотров: 7857
Черные археологи атаковали объекты &quot;Большого строительства&quot;
Черные археологи атаковали объекты "Большого строительства"
 Просмотров: 5076
Сбежала осужденная за убийство: фото злоумышленницы
Сбежала осужденная за убийство: фото злоумышленницы Просмотров: 4779
Украинская Рапунцель показала себя топлес
Украинская Рапунцель показала себя топлес
3
 Просмотров: 3582
Техника
Apple добавит новую функцию во все свои устройства
Apple добавит новую функцию во все свои устройства Просмотров: 216
iPhone с поддержкой 4G больше не будет - СМИ
iPhone с поддержкой 4G больше не будет - СМИ Просмотров: 162
Apple готовится к наращиванию производства: первая партия iPhone 13 будет рекордно большой
Apple готовится к наращиванию производства: первая партия iPhone 13 будет рекордно большой Просмотров: 153
Брэнсон успешно слетал в космос
Брэнсон успешно слетал в космос
7
 Просмотров: 2214
Брэнсон отправляется в космос - трансляция онлайн
Брэнсон отправляется в космос - трансляция онлайн
 Просмотров: 360
Больше всего комментируют
7
Оккупанты в Донбассе размещают тяжелую боевую технику
6
Меркель перед визитом в Украину собралась в РФ
5
Крым затопило
4
"Я против языкового закона" - Арестович начал защищать "русский язык"
3
Магучих объяснила скандальное фото с россиянкой
Голосов: 9
Голосование Кто сейчас лучшая кандидатура на должность главного тренера сборной Украины по футболу?
  • 1) Александр Петраков
  • 2) Алексей Михайличенко
  • 3) Олег Протасов
  • 4) Анатолій Демьяненко
  • 5) Олег Блохин
Просмотреть