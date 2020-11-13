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суббота, 14 ноября 2020 11:00

Украинская академия наук избрала президента

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Украинская академия наук избрала президента

14 ноября 1918 гетман Павел Скоропадский утвердил законопроект о создании Украинской академии наук и назначил первых работников.

Над законом работали более двух месяцев, создали ответственную группу. Его принял Совет Министров Украинского Государства 13 ноября, а на следующий день его утвердил гетман.

Украинская академия наук хотели создать самоуправляющейся организацией в составе 15 институтов, 14 постоянных комиссий, 6 музеев, 2 кабинетов, 2 лаборатории, Ботанического и акклиматизационных садов, Астрономической обсерватории Биологической станции, библиотеки, собственной типографии и архива.

По новому законопроектом, членом Украинской академии наук могли стать не только граждане Украинского Государства, но и ученые из Западной Украины, иностранцы - но, если треть является членом УАН согласится.

В день объявления закона в состав Украинской академии вошли 12 академиков: геологи Владимир Вернадский и Павел Тутковский, биолог Николай Кащенко, механик Степан Тимошенко, правовед Федор Тарановский, востоковеды Агафангел Крымский и Николай Петров, лингвист Степан Смаль-Стоцкий, историки Дмитрий Багалей и Орест Левицкий , экономисты Михаил Туган-Барановский и Владимир Косинский.

Первое научное собрание состоялось на территории академии 27 ноября в помещении Украинского научного общества. Оно находилось на столичной ул. Малоподвальной, 36, ныне Ярославов Вал.

На встречу пришли только 8 академиков с 12, но это не помешало им единогласно выбрать геолога Владимира Вернадского президентом Украинской академии наук, а востоковеда Агафангела Крымского - секретарем.

"Важно создать сильный центр научных исследований украинского народа, его историю, его язык, природу Украины. Конечно, надо вести эти исследования в широком общечеловеческом масштабе. Надо как можно быстрее создавать кафедры и лаборатории, институты, сначала, возможно, и будут заняты русскими. Но положение скоро изменится, потому должности в академии выборные. Очень скоро заявят о себе местные силы ", - сказал тогда Владимир Вернадский.

Кстати, в тот же день профессора создали первые 3 отдела академии - историко-филологический, физико-математический и социальных наук, которые охватывали 3 института, 15 комиссий и национальную библиотеку.

30 ноября гетман Скоропадский утвердил кандидатуру академика Вернадского на пост президента Украинской академии наук.

"Важно создать сильный центр научных исследований украинского народа, его историю, его язык, природу Украины. Конечно, надо вести эти исследования в широком общечеловеческом масштабе. Надо как можно быстрее создавать кафедры, лаборатории, институты, сначала, возможно, и будут заняты русскими. Но положение скоро изменится, потому должности в академии выборные. Очень скоро заявят о себе местные силы ", - рассказал тогда Владимир Вернадский.

В декабре 1919 года Киев захватили большевики, а Вернадский ушел в отставку. Новым президентом Украинской научной академии стал Орест Левицкий. А 14 июня 1921 академию переименовали во Всеукраинскую Академию наук и присоединили к ней Киевскую археографическую комиссиюи украинское Научное Общество в Киеве, Историческое Общество Нестора Летописца, Всенародную Библиотеку.

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13 ноября 1997 состоялось первое в истории заседание Центральной избирательной комиссии Украины. Этот день считают датой создания ЦИК Украины.

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Дата
14
ноября

Украинская академия наук избрала президента

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