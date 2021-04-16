Украинец создает искусственный интеллект для борьбы с коронавирусом фото: ВНТУ

Артур Кюльян из Винницы создает искусственный интеллект для борьбы с коронавирусом. Работа продолжается в Лос-Анджелесе. Он начал волонтерскую инициативу, которая исследует методы распространения и противодействия COVID-19.

Парень является выпускником факультета информационных технологий и компьютерной инженерии Винницкого национального технического университета, сообщает пресс-служба учебного заведения.

"Когда началась эпидемия, Белый дом обратился к технологическому сообществу с просьбой помочь исследователям, которые традиционно работают медленно. Собрали 30 тыс. научных публикаций, касающихся COVID-19. И я взялся помогать", — рассказывает парень.

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Артур Кюльян создал команду из 800 инженеров, которые исследуют методы распространения и противодействия COVID-19 с помощью технологий искусственного интеллекта.

"Наш подход — взять массив публикаций, завернуть его в Data set, найти соответствующий алгоритм. Можно использовать для поиска лекарств от определенного типа рака, диабета, ВИЧ и других вирусов", — говорит Артур Кюльян.

В Украину 16 апреля прибыла первая партия вакцины против Covid-19 компаний Pfizer и BioNTech. Спецрейс доставил в Киев 117 тыс. доз, которыми планируют прививать жителей и работников домов для пожилых людей.