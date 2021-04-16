В Украину прибыла первая партия Covid-вакцины Pfizer

В Украину сегодня прибыла первая партия вакцины против Covid-19 компаний Pfizer и BioNTech. Спецрейс доставил в Киев 117 тыс. доз, которыми планируют прививать жителей и работников домов для пожилых людей.

Также препаратом Pfizer планируют вакцинировать работников Государственной службы чрезвычайных ситуаций и Государственной пограничной службы, сообщает "РБК-Украина".

Это не все дозы вакцины Pfizer, которые должна получить Украина по механизму COVAX. До конца мая в страну должны привезти около 1,7 млн доз вакцин Pfizer и AstraZeneca южнокорейского производства. В целом COVAX должен предоставить Украине 8 млн доз препаратов от разных производителей, которых хватит для вакцинации 4 млн украинцев.

Фото: Виталий Носач, РБК-Украина"

Вакцина Pfizer попала в список для экстренного использования ВОЗ и разрешена для использования в США, Великобритании, Канаде и ЕС. В Канаде вакцина Pfizer показала 95% эффективности среди лиц старше 16 лет.

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Украинцы, которые хотят вакцинироваться от Covid-19, но не входят в приоритетные группы риска, устраивают охоту за остаточными дозами препаратов. Вакцинироваться таким образом могут даже те, кто не имеет декларации с семейным врачом. Нужно лишь позвонить в ближайшую поликлинику, где делают прививки, и сказать, что хотите получить остаточную дозу.