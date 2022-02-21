Украина по скорости мобильного интернета за год поднялась сразу на 15 позиций

 
Ексклюзивы
1/5
"Путин пытается поднять ставки" – почему в РФ хотят признать так называемые ЛДНР
"Путин пытается поднять ставки" – почему в РФ хотят признать так называемые ЛДНР
Просмотров: 1594
"Путину дают последний шанс" – почему Запад ждет с введением санкций
"Путину дают последний шанс" – почему Запад ждет с введением санкций
Просмотров: 2790
"Европа хочет избежать войны. Важно, чтобы это было не за счет Украины" - экс-глава МИД
"Европа хочет избежать войны. Важно, чтобы это было не за счет Украины" - экс-глава МИД
Просмотров: 441
"Армию Украины не просто победить. Гражданские могут присоединиться к партизанской войне" - что пишет о нас мировая пресса
"Армию Украины не просто победить. Гражданские могут присоединиться к партизанской войне" - что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 1098
"Это наш код" - звезды, политики и церковь поздравляют с Днем украинского языка
"Это наш код" - звезды, политики и церковь поздравляют с Днем украинского языка
Просмотров: 387
Майдан не вел нас в рай, но указал путь сквозь ад
Майдан не вел нас в рай, но указал путь сквозь ад
Просмотров: 1269
"Преемник Путина не отдаст Крым" – Казарин
"Преемник Путина не отдаст Крым" – Казарин
1 Просмотров: 1287
"Братан, ты мне кайф наломал!" – как экстремалы и наркоманы захватывали выдающуюся "заброшку", где готовили кадетов для Российской империи
"Братан, ты мне кайф наломал!" – как экстремалы и наркоманы захватывали выдающуюся "заброшку", где готовили кадетов для Российской империи
Просмотров: 8244
"Шуфричу дали люлей" - социальные сети гудят
"Шуфричу дали люлей" - социальные сети гудят
Просмотров: 10216
Создали артобъекты из находок в институте автоматики: в Киеве открыли выставку "Институализация"
Создали артобъекты из находок в институте автоматики: в Киеве открыли выставку "Институализация"
Просмотров: 414
Фото
Все фото
10
4
4
30
5
Perseverance год блуждает Марсом — подборка самых интересных фото экспедиции
Perseverance год блуждает Марсом — подборка самых интересных фото экспедиции
Virgin Galactic начала свободную продажу билетов в космос — назвали цену
Virgin Galactic начала свободную продажу билетов в космос — назвали цену
Создали первый в мире ноутбук без разъемов
Создали первый в мире ноутбук без разъемов
Facebook стал сине-желтым - в сети распространяется масштабный флешмоб
Facebook стал сине-желтым - в сети распространяется масштабный флешмоб
Впервые за 10 лет: сегодня на орбиту выйдет украинский спутник &quot;Січ-2-30&quot;
Впервые за 10 лет: сегодня на орбиту выйдет украинский спутник "Січ-2-30"
Видео
Все видео
Будущее наступило: искусственный интеллект научили флиртовать
Будущее наступило: искусственный интеллект научили флиртовать
"Пек планеры, как блины" - легендарный Олег Антонов создавал самолеты в Киеве
"Пек планеры, как блины" - легендарный Олег Антонов создавал самолеты в Киеве
Илон Маск подсчитал, во сколько обойдется колонизация Марса
Илон Маск подсчитал, во сколько обойдется колонизация Марса
SpaceX запустила ракету со спутником-шпионом: его деятельность засекречена
SpaceX запустила ракету со спутником-шпионом: его деятельность засекречена
Google запустил дудл, призывающий вакцинироваться от Covid
Google запустил дудл, призывающий вакцинироваться от Covid
Интервью
1/5
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует День рождения
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует День рождения
Просмотров: 198
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
1 Просмотров: 1467
"Дела Майдана продавали. Доказательства уничтожали" – сын Героя Небесной сотни
"Дела Майдана продавали. Доказательства уничтожали" – сын Героя Небесной сотни
Просмотров: 1035
"Путина бы ничто не заставило отступить от Крыма. Это было объявление войны миру" – Казарин
"Путина бы ничто не заставило отступить от Крыма. Это было объявление войны миру" – Казарин
Просмотров: 2349
"Россия будет угрозой для Украины даже после смерти Путина" – американский капитан Гарри Табах
"Россия будет угрозой для Украины даже после смерти Путина" – американский капитан Гарри Табах
Просмотров: 2403
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
21 февраля 2022
Просмотров: 198
Тривожний рюкзак
"Ще не купила сухого пального, хорошої тушківки й таких шампунів, щоб голову мити без води, – пише знайома Віка. Пропонує сходити в ...
понедельник, 21 февраля 2022 20:33

Украина по скорости мобильного интернета за год поднялась сразу на 15 позиций

  Комментировать
Украина по скорости мобильного интернета за год поднялась сразу на 15 позиций
В Украине средняя скорость загрузки в мобильной сети возросла почти на 10 Мбит/с. Фото: pixabay

Украина поднялась в глобальном рейтинге скорости мобильного интернета сразу на 15 позиций - с 77 места в январе 2021-го на 62 позицию в январе 2022 года.

Исследование Ookla Speedtest Global Index проводил мировой лидер в разработке сетевого интеллекта американская компания Ookla. Об этом сообщает ain.

Согласно исследованию, в Украине средняя скорость загрузки в мобильной сети возросла почти на 10 Мбит/с — с 19,66 Мбит/с в начале 2021 до 29,06 Мбит/с в 2022 году.

В мире средняя скорость загрузки в мобильных сетях достигла 29,62 Мбит/с, а для передачи 8,44 Мбит/с.

В сегменте фиксированного интернета показатели значительно выше – 59,84 Мбит/с и 25,51 Мбит/с соответственно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новые вызовы для бизнеса в условиях информатизации

Регионами с лучшим фиксированным интернетом являются Монако, Сингапур, Чили, Таиланд и Гонконг, занимающие первые 5 мест в рейтинге Ookla Speedtest Global Index.

Мобильный интернет является лучшим в Объединенных Арабских Эмиратах, Норвегии, Катаре, Южной Корее и Нидерландах.

А вот в рейтинге фиксированного интернета мы на 57-м месте (опустившись на 2 позиции с января 2021 года).

Ookla Speedtest проанализировали около 1,1 млн. тестов скорости интернета, которые пользователи из Украины проводили в приложении Speedtest во второй половине 2021 года.

Пользователи Vodafone провели около 283 000 тестов, в сети "Киевстар" около 532 000, а lifecell – 276 000 тестов.

Правительство Украины работает над заданием как можно скорее покрыть скоростным интернетом 4G все государство.
В ближайшее время в стране планируют внедрить 5G-технологии, заявил премьер-министр Денис Шмигаль.
"В планах подключения Украины к скоростному интернету и внедрению новой перспективной технологии 5G", - сказал он.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украина по скорости мобильного интернета за год поднялась сразу на 15 позиций». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
февраля

"Резня Грациани": военные фотографировались с отрезанными головами эфиопов

Прощание с погибшими, выступление Парасюка и бегство Януковича. Вспоминаем 21 февраля на Майдане в фото и видео - дата

Самое читаемое
Рианна празднует день рождения: самые горячие снимки и хиты королевы поп-музыки
Рианна празднует день рождения: самые горячие снимки и хиты королевы поп-музыки
20
 Просмотров: 34742
&quot;Слава Украине! Путин - ху*ло&quot; – Одесса вышла на Марш единства
"Слава Украине! Путин - ху*ло" – Одесса вышла на Марш единства
16
 3 Просмотров: 34426
&quot;Ближайшие два месяца и 20 лет на нас никто не нападет&quot; - Ющенко
"Ближайшие два месяца и 20 лет на нас никто не нападет" - Ющенко 8 Просмотров: 19234
Из Крыма в Херсон идут колонны российской военной техники
Из Крыма в Херсон идут колонны российской военной техники Просмотров: 14382
Из Украины вылетели 60 чартеров преимущественно с представителями ОПЗЖ - депутат
Из Украины вылетели 60 чартеров преимущественно с представителями ОПЗЖ - депутат Просмотров: 12069
Наука+ИТ
Ученые придумали, как путешествовать в космосе со скоростью света
Ученые придумали, как путешествовать в космосе со скоростью света Просмотров: 1170
Есть возможность добавить элементы экзоскелета: как будет выглядеть солдат будущего
Есть возможность добавить элементы экзоскелета: как будет выглядеть солдат будущего
 Просмотров: 639
Мета близко: кто и как планирует зарабатывать на метавселенной
Мета близко: кто и как планирует зарабатывать на метавселенной
 Просмотров: 279
В Украине впервые состоится киберобучение: Минцифры раскрыло подробности
В Украине впервые состоится киберобучение: Минцифры раскрыло подробности Просмотров: 99
Perseverance год блуждает Марсом — подборка самых интересных фото экспедиции
Perseverance год блуждает Марсом — подборка самых интересных фото экспедиции
10
 Просмотров: 639
Больше всего комментируют
8
"Ближайшие два месяца и 20 лет на нас никто не нападет" - Ющенко
4
"Европейская Солидарность" опережает "Слугу народа" на 7% - SOCIS
3
"Слава Украине! Путин - ху*ло" – Одесса вышла на Марш единства
2
Россия хочет уничтожить Украину - Резников рассказал о целях Кремля
2
Русскоязычный "Дом" хотят сделать общенациональным
Голосов: 3875
Голосование Стоит ли с детьми учить уроки?
  • Ни в коем случае не надо
  • Всегда нужно
  • Надо до 5 класса
  • Нужно, если ребенок заработал плохую оценку
  • Нужно только проверять выполненное задание
  • Надо, если об этом будет умолять ребенок
Просмотреть