Украина по скорости мобильного интернета за год поднялась сразу на 15 позиций

В Украине средняя скорость загрузки в мобильной сети возросла почти на 10 Мбит/с. Фото: pixabay

Украина поднялась в глобальном рейтинге скорости мобильного интернета сразу на 15 позиций - с 77 места в январе 2021-го на 62 позицию в январе 2022 года.

Исследование Ookla Speedtest Global Index проводил мировой лидер в разработке сетевого интеллекта американская компания Ookla. Об этом сообщает ain.

Согласно исследованию, в Украине средняя скорость загрузки в мобильной сети возросла почти на 10 Мбит/с — с 19,66 Мбит/с в начале 2021 до 29,06 Мбит/с в 2022 году.

В мире средняя скорость загрузки в мобильных сетях достигла 29,62 Мбит/с, а для передачи 8,44 Мбит/с.

В сегменте фиксированного интернета показатели значительно выше – 59,84 Мбит/с и 25,51 Мбит/с соответственно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новые вызовы для бизнеса в условиях информатизации

Регионами с лучшим фиксированным интернетом являются Монако, Сингапур, Чили, Таиланд и Гонконг, занимающие первые 5 мест в рейтинге Ookla Speedtest Global Index.

Мобильный интернет является лучшим в Объединенных Арабских Эмиратах, Норвегии, Катаре, Южной Корее и Нидерландах.

А вот в рейтинге фиксированного интернета мы на 57-м месте (опустившись на 2 позиции с января 2021 года).

Ookla Speedtest проанализировали около 1,1 млн. тестов скорости интернета, которые пользователи из Украины проводили в приложении Speedtest во второй половине 2021 года.

Пользователи Vodafone провели около 283 000 тестов, в сети "Киевстар" около 532 000, а lifecell – 276 000 тестов.

Правительство Украины работает над заданием как можно скорее покрыть скоростным интернетом 4G все государство.

В ближайшее время в стране планируют внедрить 5G-технологии, заявил премьер-министр Денис Шмигаль.

"В планах подключения Украины к скоростному интернету и внедрению новой перспективной технологии 5G", - сказал он.