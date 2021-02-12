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пятница, 12 февраля 2021 14:22

Украина договаривается с Илоном Маском о запуске спутника

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Украина договаривается с Илоном Маском о запуске спутника
Сейчас со SpaceX обсуждают совместимость "Сич 2-30 (2-1)" с ракетным носителем компании. Фото: pixabay

Украина договаривается с компанией SpaceX Илона Маска, чтобы запустить спутник дистанционного зондирования земли "Сич 2-30 (2-1)".

Запуск планируется на декабрь этого года, заявил вицепремьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

О такой инициативе ранее говорил президент. Со SpaceX обсуждают совместимость "Сич 2-30 (2-1)" с ракетным носителем компании. Скоро узнают, могут ли такие планы стать реальностью.

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"Спутник почти готов. Он требует конечного анализа и эксплуатационных проверок технической готовности к запуску. Последний раз мы запускали серьезный спутник дистанционного зондирования 10 лет назад. Поэтому действительно это становится важным событием для нас", - рассказал глава ведомства.

Американская частная космическая компания Илона Маска SpaceX планирует вскоре вывести на орбиту Земли 19-ю партию интернет-спутников системы Starlink. На орбиту груз доставит ракета-носитель Falcon 9, которая до этого успешно выполнила 7 подобных миссий.

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