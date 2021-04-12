Угадывает по одному слову - создали оригинальную клавиатуру

Стартап CharaChorder создал клавиатуру с быстрым набором слов. Она может угадывать слово одним нажатием клавиши.
Создатели использовали принцип музыкальных аккордов. Клавиатура CharaChorder Lite использует группы клавиш для мгновенного набора целых слов, информирует Kickstarter.
Для того чтобы ввести часто употребляемые слова, необходимо нажимать 3 или 4 клавиши одновременно. Определенная комбинация клавиш отвечает за отдельные слова. По умолчанию система предполагает тысячи сочетаний.
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Клавиатура совместима с компьютерами на Mac, Windows, Linux, а также с устройствами на iOS, Android. Специального программного обеспечения она не требует. Сейчас доступна только для Windows.
Устройство будет стоить $299, примерно 8 тыс. 338 грн.
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