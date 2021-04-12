Стартап CharaChorder создал клавиатуру с быстрым набором слов. Она может угадывать слово за 1 нажатием клавиши.

Создатели использовали принцип музыкальных аккордов. Клавиатура CharaChorder Lite использует группы клавиш для мгновенного набора целых слов, информирует Kickstarter.

Автор: Kickstarter Угадывает по 1 слову - создали оригинальную клавиатуру

Для того, чтобы ввести часто употребляемые слова, необходимо нажимать 3 или 4 клавиши одновременно. Определенная комбинация клавиш отвечает за отдельные слова. По умолчанию система предполагает тысячи сочетаний.

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Клавиатура совместима с компьютерами на Mac, Windows, Linux, а также с устройствами на iOS, Android. Специального программного обеспечения она не требует. Сейчас она доступна только для Windows.

Устройство будет стоить $299, примерно 8 тыс. 338 грн.

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