Ученый достиг рекордной отметки Марианской впадины фото: logosaum.com

Американский программист и предприниматель Ричард Гэрриот опустился на дно Марианского желоба. Он совершил погружение на борту первого сертифицированного глубоководного аппарата The Explorers Club.

Именно на борту такого же аппарата бывший астронавт НАСА Кэти Салливан стала первым космическим путешественником и первой женщиной, которая совершила погружение в глубины океана, информирует Live Science.

"Я первый человек, который преодолел два полюса, оказался в космосе и опустился на рекордную глубину", - заявил Ричард Гэрриот.

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На глубине Гэрриот решил создать тайник. Для этого он вырезал титановую пластину, на которой написал секретное слово и номер. Он также оставил поплавок из пенопласта, который поднимается на кевларовом тросе.

В 2008 году Гэрриот уже посетил Международную космическую станцию ​​в качестве космического туриста. Он также преодолел 2 полюса, исследовал Бермудский треугольник и участвовал в исследовании "Титаника".

Первое погружение человека до дна Марианского желоба совершили 23 января 1960 года - лейтенант ВМС США и океанолог Дон Волш и исследователь Жак Пикар на батискафе "Триест". Приборы зафиксировали рекордную глубину - 11 521 м. На дне исследователи неожиданно встретили плоских рыб размером до 30 см, похожих на камбалу.