Ученый благодаря камням доказал оледенения Марса

Джозеф Леви вместе со студентами изучал фотографии зонда Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) с разрешением 25 сантиметров на пиксель. Фото: pixabay

Марс сохранил остатки нескольких оледенений за последние 100 млн лет.

К таким выводам пришел в научной работе геолог Джозеф Леви из Университета Колгейт в штате Нью-Йорк, передает "Новое время".

Глобальное похолодание по всей Земле в последний раз было около 20 тыс. лет назад. Благодаря его последствиям ученые понимают, как выглядит ландшафт, переживший ледниковый период. Основным признаком холодов есть камни. По их виду ученые могут определить, были ли они скованы льдом.

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Джозеф Леви вместе со студентами изучал фотографии зонда Mars Reconnaissance Orbiter с разрешением 25 см на пиксель. Команда выискивала камни. Ледники на Марсе - это огромные каменистые породы, вроде скал, скованных льдом. Если лед тает, на поверхности остаются камни - чем дальше от нынешнего края ледника, тем они меньше.

Ученого озадачило то, что на Марсе мелкие камни были перемешаны с большими. Но он нашел несколько закономерностей, из которых предположил, что камни, которые освободились из-под льда на Марсе, сгруппированы. Это означает, что ледниковые периоды то наступали, то отступали. Геолог считает, что таких периодов было 6.

Когда появятся новые фотографии, такие выводы можно будет проверить. Одна из главных теорий формирования ледников на Марсе - колебания наклона вращения планеты. А если за последние 100 млн лет ледниковых периодов было несколько, это означает, что Марс был крайне нестабильной планетой.

В этом году в феврале марсоход Perseverance - "Настойчивость" - Национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса приземлится на Марсе. После этого устройство начнет записывать звуки планеты.