Ученые-климатологи из 153 стран призвали ввести чрезвычайное климатическое положение

Ученые из 153-х стран рекомендуют 6 шагов, чтобы спасти планету. Фото: regionews.

Более 11 тыс. ученых-климатологов из 153 стран подписали открытое письмо, в котором просят ООН и правительства государств ввести чрезвычайное климатическое положение.

Также подписали соответствующую статью в журнале BioScience под названием "Предупреждение об экстремальной климатической ситуации" с 6 шагами ее решения, пишет ecotech.news.

Ученые более 40 лет наблюдали за нашей планетой: изучая температуру поверхности Земли, массу таяния льда, рост населения планеты, потребление энергии, сокращение растительности, выбросы углекислого газа.

Экологи говорят, что за последние 10 лет массовая вырубка лесов увеличилась на 50%, выбросы углекислого газа - на 18%, производство мяса на душу населения - на 11%.

Также отметили, что каждое десятилетие количество глобальных стихийных бедствий и аномальных природных явлений выросло на 44%, а толщина полярного льда уменьшалась в среднем на 4,84 м.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ди Каприо встретился с Гретой Тунберг

В то же время ученые отметили ряд положительных изменений, например, использование энергии солнца и ветра только за последнее десятилетие возросло на 373%.

Ученые сообщили: если экологическая ситуация не изменится, то землян ожидают "невыразимые страдания". Чтобы избежать угрозы, они назвали 6 первоочередных задач ("6 шагов"), на решении которых необходимо сконцентрировать все силы.

4 ноября США официально начали процесс выхода из Парижского климатического соглашения.