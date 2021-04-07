  Ученые вживили под кожу мыши датчик

Немецкие разработчики из Майнцского университета вживили в подопытную мышь датчик. Исследования проводили в рамках выявления новых методов для определения состояния здоровья людей.
Одним из перспективных векторов развития этого направления является вживление различных датчиков, информирует Nano Letters.
Его создали из цветных золотых наночастиц. Они связаны со специфическими рецепторами для целевых веществ и при этом погружены в инертный полимер.
Использованные наночастицы и система CRISPR позволили ученым отредактировать геном в нейронах взрослых мышей. Это привело к практически полному излечению их от последствий тяжелого наследственного заболевания.
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Недавно американские ученые из Пенсильванского университета протестировали новый тип робота. У него нет процессора и аккумулятора. Он способен передвигаться не хаотично, а следуя заданному маршруту.
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