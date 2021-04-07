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четверг, 08 апреля 2021 04:25

Ученые вживили под кожу мыши датчик

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Немецкие разработчики из Майнцского университета вживили в подопытную мышь датчик. Исследования проводили в рамках выявления новых методов для определения состояния здоровья людей.

Одним из перспективных векторов развития этого направления является вживление различных датчиков, информирует Nano Letters.

Автор: Nano Letters
  Ученые вживили под кожу мыши датчик
Ученые вживили под кожу мыши датчик

Его создали из цветных золотых наночастиц. Они связаны со специфическими рецепторами для целевых веществ и при этом погружены в инертный полимер.

Использованные наночастицы и система CRISPR позволили ученым отредактировать геном в нейронах взрослых мышей. Это привело к практически полному излечению их от последствий тяжелого наследственного заболевания.

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Недавно американские ученые из Пенсильванского университета протестировали новый тип робота. У него нет процессора и аккумулятора. Он способен передвигаться не хаотично, а следуя заданному маршруту.

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