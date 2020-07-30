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четверг, 30 июля 2020 10:33

Ученые спрогнозировали конец цивилизации: шанс выжить - 10%

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Ученые спрогнозировали конец цивилизации: шанс выжить - 10%
Конец цивилизации наступит через 40-60 лет. Фото: tsn.ua

Физики из института Алана Тьюринга и Университета Тарапака считают, что существует огромная вероятность того, что человеческая цивилизация может исчезнуть с Земли в течение нескольких десятилетий.

Риски оценили в 90%, сообщает журнал Nature.

Согласно исследованиям, опубликованным в Scientific Reports, вырубка лесов причинит непоправимый вред нашей планете в течение следующих 200 лет. Но конец цивилизации наступит гораздо раньше, чем прогнозируют специалисты - за какие-то 40-60 лет.

До того как человечество доминировало на планете, Земля была покрыта 60 млн кв. км лесов. Сейчас насчитывается менее 40 млн кв. км. Леса и деревья играют огромную роль в контроле экосистемы Земли, и чем меньше деревьев, тем меньше производства жизненно важного кислорода. Не говоря уже об опустошении в нижней части пищевой цепи - и то, и другое помогает поддерживать жизнь человечества.

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"Прогрессирующая деградация окружающей среды из-за вырубки лесов необратимо повлияет на жизнь людей. Итак, вымирание рода Homo Sapiens начнется гораздо раньше, чем предполагалось. По статистическим расчетам, шансы на выживание человечества при текущем уровне потребления ресурсов составляют менее 10% при оптимистичном сценарии", - резюмируют ученые.

Ученые называют текущий исторический момент времени точкой невозврата. Потому что, если темпы вырубки лесов и неумеренное потребление природных ресурсов не изменятся в ближайшие несколько десятилетий, человеческий род не сможет выжить и произойдет неизбежный коллапс или даже вымирание всей цивилизации.

Всевозможных теорий конца света существует бесчисленное множество. Будет ли это потоп? Может, метеорит? Или ядерная атака? И как это будет выглядеть? Cерия миниатюрных диорам американской художницы и фотографа Лори Никс под названием "Город" (The City) отображает последствия исчезновения человечества по необъяснимым обстоятельствам.

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