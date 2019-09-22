Как выглядит конец света: ужасные миниатюры возможного постапокалипсиса

Всевозможных теорий конца света существует бесчисленное множество. Будет ли это потоп? Может, метеорит? Или ядерная атака? И как это будет выглядеть?

Cерия миниатюрных диорам американской художницы и фотографа Лори Никс под названием "Город" (The City) отображает последствия исчезновения человечества по необъяснимым обстоятельствам.

Большую часть жизни Лори Никс прожила в Канзасе, США. Ее детство прошло в играх на природе, где она была свидетелем многочисленных торнадо. Природные катаклизмы побудили задуматься о неотвратимом конце света.

Для создания невероятно точных и детализированных диорам Лори использует картон, скотч, искусственный мех и краску. Сами макеты по своему масштабу варьируются от полуметра до двух. Фотографирует их Лори, используя макросъёмку. На одну диораму у художницы уходит около семи месяцев, не считая трех недель на создание идеального кадра.

На фотографиях изображены общественные пространства в полном упадке и запустение, в отсутствии людей постройки разрушаются, а природа снова законно берет свое. Причина запустения не ясна, но результат очевиден.