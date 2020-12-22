Ученые смогли впервые зафиксировать нановспышки на Солнце

Ученые смогли заснять нановспышки на Солнце, возможно, впервые за всю историю.

Существует теория, что они нагревают солнечную корону до невероятных температур, сообщает NASA.

В ходе исследования ученые смогли не просто зафиксировать факт вспышки, а полный цикл - от яркого возникновения до затихания.

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Нановспышки - это крошечные извержения на Солнце, в одну миллиардную часть размера обычных солнечных вспышек. Этот феномен был известен еще 1970 годах, но тогда не было такой техники, которая смогла это подтвердить. Гипотезу, что нановспышки нагревают корону звезды, выдвинул Юджин Паркер, известный своей компанией Parker Solar Probe.

Автор: NASA/SDO/IRIS/Shah Bahauddin Ученые смогли зафиксировать нановспышки на Солнце

Астрономы до сих пор не могут понять, почему внешняя атмосфера Солнца, или корона, становится невероятно горячей, несмотря на то, что она расположена гораздо дальше от ядра звезды и все слои под короной на миллионы градусов холоднее. Феномен нановспышки также непонятен.

"Это трудно наблюдать. Теоретически мы знаем, что нам следует искать: какой отпечаток оставит нановспышка. Но понадобился довольно мощный телескоп, чтобы впервые это увидеть", - рассказал один из авторов исследования Шах Бахауддин.

Единственное 2020 года солнечное затмение состоялось в понедельник, 14 декабря. Подробностями и фотографиями делится Reuters. Луна проходила перед солнечным диском и на 2 мин. полностью затмила Солнце.