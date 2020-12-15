Как прошло единственное солнечное затмение 2020-го: ошеломляющие фото

Фото: Reuters

Единственное 2020 года солнечное затмение состоялось в понедельник, 14 декабря.

Подробностями и фотографиями делится Reuters.

Луна проходила перед солнечным диском и на 2 мин. полностью затмила Солнце.

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Вживую солнечное затмение могли видеть жители Чили и Аргентины. Частично явление было видно из области Тихого океана, Южной Америки и Антарктиды.

Другие страны мира могли наблюдать онлайн.

Следующие полные солнечные затмения можно ожидать в Антарктиде в декабре 2021 года, Индонезии и Австралии в апреле 2023-го, США и Канаде в апреле 2024-го, Южной Европе и Гренландии в августе 2026 года, а также в большей части Северной Африки и Ближнего Востока в августе 2027-го.

14 декабря происходит солнечное затмение в знаке Стрельца. Это последнее затмение 2020 года: самое легкое и приятное - говорит астролог Рената Раевская. Она рассказала, чего именно следует ожидать от этого явления.