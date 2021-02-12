Ученые сделали ужасающий прогноз глобального потепления

Таяние вечной мерзлоты может привести к гораздо большему выбросу углерода, чем предполагалось даже в худших сценариях. Фото: pixabay.com

Вследствие таяния арктических ледников, количество выделяемого углекислого газа может в 4 раза превысить все озвученные ранее прогнозы.

Микробы в арктической вечной мерзлоте активируются при повышенной температуре и могут сделать поглощения планетой углекислого газа более нестабильным, пишет Science alert. Железо связывает в почве 5% CO2 от всего количества на планете. В случае потепления эти связи ослабнут.

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"Это означает, что у нас есть новый масштабный источник выбросов CO2, который необходимо включить в климатические модели и изучить более тщательно", - заявил Карстен В. Мюллер, который изучает органические вещества почвы в Копенгагенском университете.

Таяние вечной мерзлоты может привести к гораздо большему выбросу углерода, чем предполагалось даже в худших сценариях. Открытие было подтверждено в результате исследования болотистой местности на севере Швеции. Международная группа ученых за 3 года собрала основные образцы на болоте Стордален в Абиско.

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Мировой океан поглотил рекордное количество тепла за прошлый год. Тепло попадало в толщу океана в основном из тех прибрежных регионов Земли, что расположены рядом с крупнейшими городами мира. Это свидетельствует об ускорении глобального потепления.