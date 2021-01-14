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четверг, 14 января 2021 15:06

Глобальное потепление: Мировой океан поглотил рекордное количество тепла

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Глобальное потепление: Мировой океан поглотил рекордное количество тепла
Через підвищення температури води рівень Світового океану виріс приблизно на 0,5 см. Фото: pixabay.com

Мировой океан поглотил рекордное количество тепла за прошлый год - 230 зетаджоулів энергии. Тепло попадало в толщу океана в основном из тех прибрежных регионов Земли, что расположены рядом с крупнейшими городами мира.

Это свидетельствует об ускорении глобального потепления, пишет журнал Advances in Atmospheric Sciences.

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Ученые из Института физики атмосферы Китайской академии наук использовали климатические модели и данные с 3 тыс. надводных и подводных буев, а также автономных станций наблюдения. Они пришли к выводу, что океан поглощает более 90% излишков тепла, которые появляются из-за глобального потепления. Повышение температуры воды показывает, как именно происходит этот процесс. За все время наблюдений тепловая энергия, которую запасли воды Мирового океана, увеличилось на 380 зетаджоулів. Этого хватило бы, чтобы вскипятить 30 млрд чайников на 1,5 л.

Из-за повышения температуры воды уровень Мирового океана вырос примерно на 0,5 см. Ученые отмечают, что в ближайшие годы этот показатель может резко увеличиться.

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Специалисты по климатической инженерии Университета Вашингтона нашли способ уменьшить риск глобального потепления на Земле.

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