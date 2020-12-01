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вторник, 01 декабря 2020 11:38

Ученые придумали, как собрать мусор в космосе

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Ученые придумали, как собрать мусор в космосе
По данным ESA, на орбите Земли является металлолом весом около 8500 тонн, и его объем быстро растет. Фото: pixabay

2025 года Европейское космическое агентство, ESA, совместно со швейцарской компанией ClearSpace SА впервые запустят миссию по сбору космического мусора.

Планируют отправить за пределы планеты космический корабль с элементами в виде рук-щипцов, сообщает dpa international.

Они смогут схватить металлический утиль весом более 100 кг на высоте около 700 км и втолкнуть его в атмосферу Земли для сгорания.

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На финансирование этого проекта ESA выделило €86 млн - $102 млн. Типичными примерами внеземного мусора является использованные разгонные блоки ракет, остановленные спутники и, в большинстве, остатки от взрывов и столкновений космических объектов.

По данным ESA, на орбите Земли есть металлолом весом около 8,5 т, и его объем быстро растет.

Далекую галактику, которая продолжала создавать новые звезды, несмотря на наличие разрушительного "холодного квазара", что бушует в ее основе, нашли ученые стратосферной обсерватории инфракрасной астрономии SOFIA. SOFIA - совместный проект NASA и Немецкого аэрокосмического центра - DLR, пишет New Atlas.

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