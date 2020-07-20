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вторник, 21 июля 2020 07:47

Ученые определили клетки, вызывающие тягу к сладкому - разрабатывают новые лекарства

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Ученые определили клетки, вызывающие тягу к сладкому - разрабатывают новые лекарства
Ученые определили клетки мозга, контролирующие количество потребленного сахара. Фото: unsplash.com

Ученым удалось определить конкретные клетки головного мозга, контролирующие количество потребленного сахара и стремление человека к вкусной еде. На основе исследований уже начали разработку принципиально новых препаратов против диабета и ожирения.

Понимание биологических механизмов, контролирующих потребление сахара и тягу к сладкому, может иметь важные последствия для управления и предотвращения этих проблем со здоровьем, говорится в статье Medical Express.

Новое исследование под руководством Мэттью Поттхоффа, доктора наук, доцента нейронауки и фармакологии из Медицинского колледжа им. Дж. Роя и Люсилль Карвер в Университете штата Айова, и Мэтью Гиллума, доктора наук из Копенгагенского университета в Дании, фокусируется на действиях гормона, названного фактором роста фибробластов 21 (FGF21). Этот гормон, как уже известно ученым, играет роль в балансе энергии, контроле веса и чувствительности к инсулину.

"Это первое исследование, которое действительно определило, где этот гормон действует в головном мозге, и это дало очень замечательные представления о том, как он регулирует потребление сахара", - подчеркнул Поттхофф.

Ученый вместе с коллегами ранее обнаружили, что FGF21 вырабатывается в печени в ответ на повышенный уровень сахара, и действует на мозг, чтобы уменьшить потребление сахара и тяга к сладкому.

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На основе этого вывода команда впервые показала, какие клетки мозга реагируют на сигналы FGF21 и как это взаимодействие помогает регулировать потребление сахара и тяга к сладкому. Хотя было известно, что FGF21 действовал в мозге, выявление точных клеточных мишеней было затруднено тем фактом, что рецептор гормона реагирует на очень низких уровнях, и поэтому их трудно "увидеть".

Используя различные методы, исследователи смогли точно определить, какие клетки реагируют на рецептор FGF21. В частности, что FGF21 нацелен на глутаматергической нейроны в мозге, чтобы снизить потребление сахара и тягу к сладкому. Исследователи также показали, что действие FGF21 на конкретные нейроны в вентромедиальных гипоталамусе снижает потребление сахара за счет повышения чувствительности нейронов к глюкозе.

Несколько препаратов на основе модифицированной формы FGF21 уже проходят испытания в качестве лечения ожирения и диабета. Новые данные могут привести к новым препаратам, которые более точно ориентируются на разные формы поведения, контролируемые FGF21, что может помочь контролировать, сколько сахара ест человек.

Лекарственные травы, диета и регулярная физическая нагрузка нормализует глюкозу крови у больных диабетом II типа. Это действует, даже если ее уровень превышает норму в несколько раз. Физическая нагрузка улучшает чувствительность клеток к инсулину и способствует снижению уровня сахара.

Об этом рассказывает Сергей Щербина, столичный терапевт, фитотерапевт, диетолог.

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21
июля

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