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вторник, 07 января 2020 14:05

Ученые обнаружили планету с вероятными признаками жизни

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В космосе обнаружили планету размером с Землю.

Она тоже вращается вокруг звезды и может быть пригодной для жизни, пишет NASA.

Исследование провели на космическом телескопе TESS Transiting Exoplanet Survey Satellite.

Планета получила название TOI 700 d.

Автор: NASA
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"TOI 700 d вращается с периодом 37 дней вокруг красного карлика TOI 700, от него получает 86% энергии, Солнце дает Земле", - говорится в сообщении.

Также ученые заявляют, что на звезде 11 месяцев не было вспышек, из-за чего она может быть пригодной для жизни.

Рядом с TOI 700 d, в системе TOI 700 есть еще 2 планеты.

Ближайшая к звезде - каменная планета, имеет период 10 дней.

Рядом с ней вероятно газовая, в которой период обращения - 16 дней.

Астрономы просканировали небосвод в поисках признаков разумной жизни в рамках наиболее широких поисков внеземных цивилизаций за все времена. Исследователи использовали наземные телескопы, чтобы "прослушать" 1327 звезд в радиусе 160 световых лет от Земли. За первые три года наблюдений они не обнаружили никаких сигналов, которые могли бы происходить от другой цивилизации.

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