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понедельник, 06 января 2020 16:45

Астронавтка Хелен Шарман: инопланетяне существуют

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Астронавтка Хелен Шарман: инопланетяне существуют
Пришельцы среди нас, мы их просто не видим.

Астронавтка из Великобритании Хелен Шарман, которая в 1991 году побывала на космичной станции "Мир", заявила, что инопланетяне существуют и могут быть здесь, на Земле.

Шарман заявила, что пришельцы существуют и тут не может быть другого мнения.

"Во Вселенной так много миллиардов звезд, что там должны быть все виды различных форм жизни", — сказала астронавт в статье Observer .

Хелен также добавила, что инопланетные существа не могут состоять из таких же веществ, как люди.

"Будут ли они, как вы и я, состоять из углерода и азота? Возможно, нет", - говорит астронавтка.

Шарман добавила, что пришельцы могут существовать просто рядом с землянами: "Возможно, они сейчас здесь, и мы их просто не можем увидеть".

Женщина-химик семь дней провела в космосе в роли исследователя когда ей было 27 лет, что сделало ее одной из самых молодых людей, которые вышли на орбиту Земли.

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Астрономы просканировали небосвод в поисках признаков разумной жизни в рамках наиболее широких поисков внеземных цивилизаций за все времена. Исследователи использовали наземные телескопы, чтобы "прослушать" 1327 звезд в радиусе 160 световых лет от Земли. За первые три года наблюдений они не обнаружили никаких сигналов, которые могли бы происходить от другой цивилизации.

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Дата
06
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