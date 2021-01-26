Ученые обнаружили 6 "танцующих" экзопланет

5 из 6 новых экзопланет образуют резонансную цепь. Фото: pixabay

Ученые нашли в космосе 6 новых экзопланет, которые ритмично двигаются и вращаются вокруг своей центральной звезды.

Выявить планеты удалось телескопу Европейского космического агентства - ESA - CHEOPS, сообщает Sci-News.

Космические тела находятся в звездной системе TOI-178, в 200 световых лет от Земли в созвездии Скульптора.

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5 из 6 новых экзопланет образуют резонансную цепь. Это означает, что они вращаются вокруг центрального светила в строго заданном ритме по правилу 18: 9: 6: 4: 3. Это самая долгая резонансная закономерность, известная науке сегодня. Быстрая планета системы TOI-178b вращается вокруг своей оси за 1,9 дня, а наиболее медленная TOI-178g - примерно в 10 раз дольше.

Маленькая планета имеет радиус такой, как у нашей планеты, а радиус наибольшей превышает земной в 3 раза. В то же время масса планет этой уникальной системы от 1,5 до 30 раз больше земной.

Американские ученые обнаружили одну из древнейших планет во Вселенной, которая похожа на Землю. На орбите одной из старейших звезд галактики TOI-561 обнаружили 3 экзопланеты, которые находятся в 280 световых лет от Земли.