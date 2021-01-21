Новая Земля: ученые обнаружили самую древнюю планету во Вселенной

Ученые обнаружили новую экзопланету. Фото: nat-geo

Американские ученые обнаружили одну из древнейших планет во Вселенной, которая похожа на Землю.

О горячей каменистой Суперземле сообщили в Калифорнийском университете в Риверсайде.

На орбите одной из старейших звезд галактики TOI-561 обнаружили 3 экзопланеты, которые находятся в 280 световых лет от Земли.

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Орбита одной из планет составляет всего 10,5 ч. То есть движется она невероятно быстро. Температура на экзопланете составляет около 2,2 тыс. градусов.

Возраст этой звездной системы может составлять около 10 млрд лет.

"Хотя эта конкретная планета на сегодняшний день вряд ли будет заселена, она может быть предвестником множества скалистых миров, которые еще предстоит открыть вокруг старых звезд нашей галактики", - прокомментировали ученые.

В NASA утвердили проект спектрофотометрической обсерватории SPHEREx, которая будет изучать расширение Вселенной, историю формирования галактик, а также искать ключевые биогенные молекулы.