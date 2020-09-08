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вторник, 08 сентября 2020 11:31

Ученые обеспокоены необычными пожарами в Арктике

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Ученые обеспокоены необычными пожарами в Арктике
Так называемые "зомби-пожари", которые отслеживает Copernicus, вероятно, тлели под льдом и снегом в богатой углеродом торфяной арктической тундре. Фото: pixabay

"Зомби-пожари", которые тлели под арктическим льдом всю зиму, внезапно вспыхнули этим летом, когда растаял снег и лед над ними. Так показывают данные мониторинга.

По мнению ученых, это означает, что этот год стал худшим для арктических лесных пожаров за всю историю наблюдений, хотя мониторинг начался всего 17 лет назад, пишет "Новое время".

Из-за пожаров в Арктике этим летом только за первую половину июля выделилось столько углерода, сколько за год выделяют такие страны как Куба или Тунис. По данным Службы мониторинга атмосферы Copernicus, организации Европейского Союза по мониторингу Земли, с начала июня в Арктике произошло более 100 пожаров.

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"Очевидно, это вызывает беспокойство. Мы действительно не ожидали увидеть такое количество лесных пожаров ", - сказал старший научный сотрудник Copernicus Марк Паррингтон.

Так называемые "зомби-пожари", которые отслеживает Copernicus, вероятно, тлели под льдом и снегом в богатой углеродом торфяной арктической тундре. Когда лед и снег тают, эти горячие точки могут зажечь новые лесные пожары в растительности выше. Затем пожари высвобождают из торфа углерод и метан, парниковые газы, которые еще больше способствуют потеплению планеты. Но "зомби-пожари" - не единственная причина тяжелого сезона: удары молнии и поведение людей также вызывают возгорание. Сезон арктических пожаров длится с мая по октябрь, а сильнейшие пожары обычно случаются с июля по август. Сезон пожаров 2019 года побил рекорды по количеству пожаров и выброса углерода, но пожари сезона 2020 года уже опережают пожари 2019 года. По оценке Copernicus, с января по август в результате пожаров было выделено 244 мегатонн углерода. Это больше, чем весь Вьетнам выпустил в 2017 году. По данным Copernicus, пожари также вызывают другие загрязнения, которые ухудшили качество воздуха в Европе, России и Канаде. Ученые-геологи ожидают, что аналогичные условия будут иметь место в 2021 году и далее.

"Мы знаем, что температура в Арктике повышается быстрее, чем в среднем в мире, и более теплые / более сухие условия создадут возможности для роста пожаров, когда они начнутся", - сказал Паррингтон.

25 июля ученые зафиксировали температурный рекорд на архипелаге Шпицберген в Норвегии. В тот день там была температура 21,7°C тепла, сообщает Норвежский метеорологический институт. Это на 0,5°C больше предыдущего рекорда 1979 года.

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