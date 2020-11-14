Ученые нашли способ управлять молнией

Авторы исследования считают, что открытие позволит точно контролировать путь электрического разряда в воздухе. Фото: Pixabay

Международная группа ученых создала лазер, с помощью которого можно научиться управлять молнией, изменяя ее траекторию и притягивая ее в заданное место.

Исследователи из Австралийского национального университета (ANU) и UNSW в Канберре создали "грозу в миниатюре", используя пару плоских параллельных пластин, на которых накапливался электрический заряд. Когда он достигал пробойной значение, крошечная молния возникала на случайной участке одной пластины и ударяла в случайную участок второй, сообщает журнал Nature Communications.

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Физики использовали в модели производят частицы графена, направляемого лазером. Лазерный луч нагревает воздух, создавая в нем канал с высокой проводимостью, своеобразный провод, по которому и направляется разряд молнии. Лазерный луч нагревает микрочастицы и создает канал с высокой проходимостью, по которому начинает течь электрический разряд. Таким образом, ученые нашли способ заставить молнию двигаться по четко заданном направлении.

Авторы исследования считают, что открытие позволит точно контролировать путь электрического разряда в воздухе. Такие приручены разряды могут быть полезны как для управления погодой, так и в промышленности или медицине.

Ученые из Австралии представили новый способ отслеживать темную материю. Исследователи отмечают, что их метод в десять раз точнее аналогов.