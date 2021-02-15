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понедельник, 15 февраля 2021 13:25

Ученые нашли способ, как восстановить волосы

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Ученые нашли способ, как восстановить волосы
Свою разработку ученые назвали "рецептом для роста" из пяти "ингредиентов". Фото: pixabay

Над механизмом, который бы восстанавливал волосы, которые выпадают из стволовых клеток, работают ученые из Исследовательского института Riken в Японии.

Они научились запускать непрерывный цикл регенерации волос, сообщает EurekAlert.

Впоследствии результаты, что есть в лаборатории, начнут тестировать на людях.

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Разработку ученые назвали "рецептом для роста" из 5 "ингредиентов". Пришлось работать над 220 различными комбинациями. Таким образом обнаружили, что сочетание одного типа коллагена с определенной средой способствует скорейшему росту волос за короткий период.

В экспериментах исследователи культивировали волосяные фолликулы из клеток шерсти и усов мышей. Они протестовали на них 2 подхода: полный "рецепт" или комбинацию без 1 компонента. В 1-м случае 81% волосяных фолликулов прошли как минимум 3 цикла роста волос: рост, естественное выпадение и снова восстановления. В среде без 1 компонента волосы вырастали с 79% фолликулов, но прошли только одноразовый цикл.

По словам исследователей, команда ищет партнеров для запуска клинических испытаний на людях.

Часто зимой кожа пересыхает и шелушится. Именно поэтому ее необходимо больше увлажнять и питать. Часто при зимнем уходе за кожей делают ошибки. Например, многие мажут ее детским кремом.

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