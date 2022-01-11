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вторник, 11 января 2022 12:48

Ученые нашли антитела, нейтрализующие коронавирус

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Ученые нашли антитела, нейтрализующие коронавирус
В экспериментах на сирийских хомяках при помощи S2K146 в определенных концентрациях удалось полностью подавить репликацию вируса в легких. Фото: pixabay.com

В США ученые обнаружили антитело, пригодное для эффективного лечения коронавируса и его штаммов.

Во время экспериментов на сирийских хомяках удалось полностью подавить репликацию вируса в легких, сообщает Medical Xpress.

"Антитело нейтрализует вирус, его варианты и другие сарбековирусы в лаборатории. Защищает от инфекции в исследованиях на животных и способно препятствовать попыткам вируса избежать уничтожения путем мутации", - заявляют исследователи Вашингтонского университета в Сиэтле и сотрудники биотехнологической компании Humabs Biomed SA.

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Антитело S2K146 выделили из В-клеток человека, выздоровевшего от Covid-19. Как и моноклональные антитела, которые используют для лечения коронавируса, S2K146 нацелен на спаечный белок.

"Ученые установили, что это антитело имитирует молекулярные контакты и связывает белок. В результате любое изменение вирусного всплеска, снижаеющее способность антитела связываться с ним, по всей вероятности, снижает способность вируса связываться с рецептором ACE2 и заражать клетки", - говорится в сообщении.

В ходе экспериментов ученые обнаружили лишь один штамм коронавируса, способный противостоять S2K146.

Новая волна коронавируса в Украине начнется в конце января.

За последние сутки в Украине выявили 5429 новых больных коронавирусом. Из них детей - 306, медработников - 168. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 3 709 871 человек. Умерли 97 544 пациента, из них 219 - за последние сутки. Выздоровели 3 522 547 человек, за последние сутки - 7761.

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