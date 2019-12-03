Ученые доказали существование второго спутника Земли

Шар зафиксировали очень подробно благодаря шести камерам. Фото: images.weserv.n

Большая часть астероидов, которая попадает в гравитационное поле Земли, сгорает в атмосфере.

Некоторые из этих космических тел временно становятся спутниками, пишет science alert.

По результатам исследований австралийских ученых, огненный шар, который наблюдали в небе над Австралией, был не просто астероидом, а "миниЛуной".

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Такое явление ученые наблюдали в небе над Австралией 22 августа 2016 года. Шар зафиксировали очень подробно благодаря шести камерам, которые протянулись на сотни километров. Камеры Desert Fireball Network позволили зафиксировать ее пролет с нескольких точек и рассчитать траекторию.

Команду исследователей возглавил ученый-планетолог Патрик Шобер из Университета Кёртина в Австралии и ученые смогли определить скорость объекта, которая была медленной - 11 километров в секунду или 6,8 миль в секунду и почти вертикальную траекторию.

Такая скорость свидетельствует о том, что объект вращался вокруг Земли, а угол падения исключает космический мусор. Согласно расчетов команды, является 95-процентная вероятность, что объект был временным спутником Земли.

Эти объекты очень интересны. Отправка космического корабля на астероиды отнимает много времени и средств и требует достаточно больших расстояний. Если бы астероид просто немного вращался вокруг Земли, было бы гораздо легче добраться до него.

Отправить космический корабль к скале, которая уже взорвалась в атмосфере, невозможно. Эти болиды одновременно можно изучить, чтобы попытаться выяснить, как и почему некоторые астероиды попадают на орбиту Земли.

Сколько точно есть "вторых месяцев" на орбите планеты неизвестно, потому что большинство из этих объектов чрезвычайно малы для того, чтобы их найти. До метеора 2016 года ученые наблюдали только две "вторых луни", сгоревших в атмосфере Земли - астероид 2006 RH120, который находился на орбите с 2006 по 2007 год, и еще одно небесное тело, попавшее в поле зрения исследователей в январе 2014 года.

Ученые обнаружили сенсационную находку на метеоритах, которые падали на землю раньше. Эти космические тела содержат остатки сахара и биологически важных соединений. Ученые утверждают, что химические реакции внутри астероидов могут создать некоторые элементы, которые необходимы для жизни.