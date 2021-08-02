Ученые бьют тревогу: в Гренландии массово тают ледники

В Гренландии во время аномального июльского потепления резко увеличилась площадь массового таяния ледяного щита.

В конце прошлого месяца температура на севере острова превысила +20°С, заявили ученые Датского метеорологического института на Polar Portal. Это вдвое выше нормальной средней температуры в этот период.

"В аэропорту Нерлер Инаат на северо-востоке Гренландии 29 июля зафиксировали 23,4 градуса, а это рекорд за все время наблюдений. Массовое таяние, хоть и не такое экстремальное, как в 2019 году, за один этот день дало объем воды, которого хватило бы, чтобы покрыть пятисантиметровым слоем территорию, в пять раз больше Крыма", - говорится в сообщении.

С 28 июля ледяной щит Гренландии таял примерно по 8 млрд т в день, что вдвое превышает средний годовой показатель. В то же время прохладное начало лета и осадки дают надежду, что годовой сход ледникового покрова останется в пределах исторической нормы.

Автор: Polar Portal

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С 1980-х скорость таяния Гренландского ледникового щита увеличилась в шесть раз. За последние 10 лет количество льда, который он потерял, достигло невиданных масштабов. К 2100 году уровень океана поднимется на 10-18 см. Это произойдет на 60% быстрее, чем предполагалось ранее.

Автор: Polar Portal

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В 2019 году в Гренландии за один день растаяло 11 млрд т льда. Это рекордное количество за всю историю наблюдений. В этом году в июле в американском штате Калифорния в парке Долина Смерти зафиксировали одну из самых высоких температур на планете. Столбик термометра достиг отметки +54°C. Температура асфальта в парке при этом составляла +81,1°C. Ее зафиксировал один из рейнджеров.