У Венеры пролетел зонд, который направляется к Солнцу

Зонд пролетел на расстоянии 7500 километров к Венере. Фото: pixabay

Вблизи планеты Венеры впервые пролетел космический зонд Solar Orbiter.

Его конечной точкой должно стать Солнце. Зонд является совместным проектом NASA и Европейского космического агентства - ESA, сообщает портал Space.

Максимальное сближение с Венерой произошло 27 декабря, в 14:39 по киевскому времени. Зонд пролетел на расстоянии 7,5 тыс. км к Венере.

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Solar Orbiter имеет распланированную миссию на 7 лет вперед. Устройство исследует Солнце, на пути к которому он пролетает мимо нескольких планет и, вероятно, сможет собрать некоторые данные до начала своей основной миссии.

Ученые смогли заснять нановспышки на Солнце, возможно, впервые за всю историю. Есть теория, что они нагревают солнечную корону до невероятных температур, сообщает NASA. В ходе исследования ученые смогли не просто зафиксировать факт вспышки, а и полный цикл - от яркого возникновения до затихания.