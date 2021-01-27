У работа Софии появятся тысячи аналогов. Разработчики объяснили, зачем

Разработчики человекоподобного робота София хотят выпустить тысячи ее аналогов. Фото: unian.ua

Гонконгские разработчики гуманоида Софии хотят поставить производство знаменитого работа на поток.

Планируют запустить массовое производство уже в этом году. Создатель Софии доктор Дэвид Хэнсон говорит, что всемирная пандемия открыла новые возможности для индустрии робототехники. Поэтому время ими воспользоваться, чтобы помочь людям, говорилось в "Завтрака с 1+1".

"Мир в коронавирус потребует все большей автоматизации, чтобы люди были в безопасности", - говорит он.

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Мужчина убежден, что София и еще один робот по имени Хэн пригодятся, ведь сейчас люди чувствуют себя ужасно одинокими. Зато работы, которые очень похожи на людей, помогут с этим бороться.

Компания Хенсона уже запускает нового робота-гуманоида, созданного специально для сферы здравоохранения. Он будет носить имя Грейс. В планах также модели машин для торговли и авиалиний.

София увидела свет в 2015 году. Создали ее по образу американской киноактрисы - Одри Хепберн. Кроме внешности, прославилась благодаря юмору, иногда достаточно острому. А еще - набором из полсотни мимических реакций. В 2018 году София посетила Украину.