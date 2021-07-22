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четверг, 22 июля 2021 22:35

Twitter тестирует новую интересную функцию

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Twitter тестирует новую интересную функцию
Twitter тестирует функцию дизлайков. Фото: УП

В Twitter может появиться возможность ставить дизлайки на комментарии к сообщениям.

При этом "лайки" отображаться будут, а вот "дизлайки" нет. Об этом сообщается на странице технической поддержки соцсети.

Как отмечается, в настоящее время Twitter начала испытывать функцию оценки комментариев к сообщениям с помощью отметок "upvote" и "downvote". Опция появилась в приложении Twitter у пользователей iOS. В комментариях к сообщению у них появились стрелочки вверх и вниз, которыми можно обозначить реакцию.

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В социальной сети Instagram запустили официальную страницу Украины. Чтобы продвигать положительный имидж государства среди иностранной аудитории, аккаунт будут вести на английском.

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