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пятница, 24 июля 2020 18:02

Twitter хочет собирать деньги за пользование соцсетями

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Twitter хочет собирать деньги за пользование соцсетями
Twitter хочет ввести платную подписку. Фото: pixabay

Компания Twitter активно изучает дополнительные способы получения прибыли. Среди вариантов - платная подписка пользователей соцсети.

Пока компания проводит тестирование этого метода заработка, пишет CNN.

Как отметил генеральный директор Twitter Джек Дорси, компания почувствовала резкое снижение основного рекламного бизнеса. Инвесторы недовольны результатами прибыли компании во втором квартале.

"Вы, вероятно, увидите некоторые испытания в этом году различных подходов ... Мы считаем, что существует мир, где подписка является взаимодополняющей, где коммерция является взаимодополняющей", - сказал Дорси.

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Согласно последнему отчету, доходы компании от рекламы во втором квартале упали на 562 миллиона долларов. Это на 23% меньше по сравнению с аналогичным кварталом год назад.

Однако не только это влияет на заработки Twitter, но и последние скандалы с хакерскими атаками и взломом аккаунтов известных людей.

"Мы чувствуем себя ужасно по поводу безопасности. Безопасность не имеет конечной точки... Мы продолжаем защищать наши системы и продолжаем работать с внешними фирмами и правоохранительными органами", отметил Дорси.

В Twitter произошел крупнейший хакерский взлом за всю историю. Хакеры взломали учетные записи американских предпринимателей Илона Маска, Билла Гейтса и Джефф Безос в Twitter, разместив в них сообщения с предложением подписчикам перечислить биткойны на указанный счет.

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24
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