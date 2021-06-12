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суббота, 12 июня 2021 21:30

Туристический полет с Джеффом Безосом купили за $28 млн

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Туристический полет с Джеффом Безосом купили за $28 млн
Имя победителя аукциона не разглашается. Фото: Reuters

Космическая компания Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса продала место на свой первый туристический полет в космос за 28 млн долларов. Имя победителя аукциона не разглашается.

Об этом сообщает CNBC.

Победитель аукциона полетит в космос вместе с Безосом и его братом на ракете New Shepard, запуск которой запланирован на 20 июля. Blue Origin объявит имя победителя аукциона в ближайшие недели. Торги начались с отметки 4,8 млн долларов, но быстро перевалили за 20 млн. Выручка будет передана некоммерческой организации Blue Origin, ориентированной на образование.

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Ракета New Shepard должна доставить космическую капсулу с людьми на высоту более 100 километров. Аппарат совершил более десятка успешных испытательных полетов без пассажиров.

Автономная система рассчитана на перевозку до шести человек. В капсуле есть массивные окна, через которые пассажиры могут наблюдать за полетом около трех минут в условиях невесомости, прежде чем вернуться на Землю.

Американский миллиардер и основатель Amazon Джефф Безос полетит в космос на борту первого пилотируемого корабля своей компании Blue Origin.

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