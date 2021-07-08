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четверг, 08 июля 2021 11:47

TikTok решил помочь пользователям с трудоустройством

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TikTok решил помочь пользователям с трудоустройством
TikTok Resumes демонстрирует, в каком направлении социальная сеть планирует развиваться. Фото: pixabay.com

Соцсеть TikTok предоставит пользователям возможность отправлять потенциальным работодателям видеорезюме. Их уже можно предлагать таким компаниям, как сеть ресторанов Chipotle, сеть магазинов Target и платформа Shopify.

Краткосрочную пилотную программу TikTok Resumes основали на контенте, размещенном на платформе с хештегом #CareerTok. Более 30 компаний уже подписались на прием резюме в рамках пробного запуска инструмента по трудоустройству, сообщает The Verge. Проект будет работать до 31 июля.

"Многие из доступных сейчас вакансий в программе предусматривают именно создание контента для TikTok. Бренды видят перспективу в рекламе на этой платформе и стремятся нанять для ее создания людей, которые уже знакомы с системой и достигли определенных успехов", - говорится в сообщении.

В то же время есть и другие вакансии. Например, Target, Chipotle, Sweetgreen и Great Clips ищут в TikTok сотрудников для работы в магазинах и на складах, а Shopify хочет найти на платформе инженера для работы с данными. Среди самых интересных вакансий - должность "звезды реслинга".

Хотя инициатива TikTok Resumes является временной, проект демонстрирует, в каком направлении социальная сеть планирует развиваться. Пользователям видеосервиса предлагают создать резюме, опубликовать его в TikTok и через приложение отправить видео работодателю. При этом пользователям не советуют вносить туда личную контактную информацию.

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Стриминговая аудиоплатформа Spotify представила собственный аналог популярного приложения Clubhouse для голосового общения - новую платформу под названием Greenroom. Приложение уже появилось в 135 странах мира на iOS и Android, но доступно пока только на английском языке. Greenroom позволяет создавать аудиокомнаты через учетную запись Spotify.

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Дата
08
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