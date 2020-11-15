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воскресенье, 15 ноября 2020 14:24

Теплую суперземлю и субнептун нашли астрономы недалеко от Солнца

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Теплую суперземлю и субнептун нашли астрономы недалеко от Солнца
За пределами Солнечной системы нашли новые планеты. Фото: korrespondent.net

Астрономы нашли теплые суперземлю и субнептун около двух близких к Солнцу спокойных красных карликов.

Объекты можно назвать природными лабораториями по исследованию процессов формирования и эволюции планет, пишет N+1.

Открытие сделал космический телескоп TESS. Он занимается поиском далеких планет с помощью метода транзитной фотометрии.

TESS следит за яркими звездами на расстоянии от 30 до 300 световых лет от Солнца. Телескоп уже просканировал 85% небесной сферы, понаблюдав несколько сотен тысяч звезд. Ему удалось найти экзопланеты TOI 122b и TOI 237b у неактивных M-карликов.

TOI 122b - субнептун с радиусом около 2,72 радиуса Земли и массой 8,8 масс Земли. Он делает один оборот вокруг своего красного карлика. Он в 0,31 раза менее тяжелый, чем Солнце, за 5,08 земных дня и находится на среднем расстоянии примерно 0,04 астрономических единицы от звезды.

Вероятно, что планета имеет плотную атмосферу и не находится в зоне жизни своей звезды.

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TOI 237b находится в системе красного карлика. Он в 0,17 раза менее тяжелый, чем Солнце и находится на расстоянии около 124 световых лет от Солнца. Планета примерно в три раза тяжелее Земли, а ее радиус в 1,44 раза больше радиуса Земли. Ее равновесная температура составляет около 355 кельвинов.

TOI 237b совершает один оборот вокруг своего красного карлика за 5,44 земных дня и находится на среднем расстоянии примерно 0,03 астрономических единицы от звезды.

Астрономы считают, что оба этих объекта есть интересные с точки зрения изучения образования, динамики и состава экзопланет, в дальнейшем могут быть проведены спектроскопические исследования их атмосфер.

Космическое агентство NASA показала, как выглядит мощные вихри на Юпитере, которые на снимке напоминают букет роз.

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