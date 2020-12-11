Телескоп сфотографировал экзопланету рекордной величины

Этот газовый гигант в 11 раз больше Юпитера и в полтора раза больше Солнца. Фото: ESA / Hubble, M. Kornmesser

Ученые изобразили, какой на вид может быть рекордно огромная экзопланета HD 106906B, расположенная за 336 световых лет от нас.

Фото опубликовали на сайте обсерватории телескопа Hubble, передает "Уніан".

Этот газовый гигант в 11 раз больше Юпитера и в полтора раза больше Солнца.

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Экзопланета расположена в созвездии Южного Креста. Астрономы подсчитали, что возраст планеты HD 106906 b примерно в 350 раз меньше возраста нашей Земли и составляет всего 13 млн лет. Поверхность планеты очень горячая, температура составляет 1500°С, и поэтому планета высвобождает большую часть энергии в инфракрасном диапазоне.

Галактику, в которой зарождается множество новых звезд, удалось сфотографировать ученым. Фото сделали с помощью телескопа Hubble, сообщают ученые. Галактика NGC 1792 расположена в созвездии Голубя.