Hubble сфотографировал галактику, где зарождается множество звезд

Галактику, в которой зарождается множество новых звезд, удалось сфотографировать ученым.

Фото сделали с помощью телескопа Hubble, сообщают ученые.

Галактика NGC 1792 расположена в созвездии Голубя.

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Оранжевое свечение, исходящее из центра галактики, свидетельствует о том, что в нем находятся старые остывающие звезды. Большие полосы синего цвета, видимые по всей галактике, указывают на области, полны молодых горячих звезд.

Автор: ESA Hubble & NASA, J. Lee Галактика NGC 1792 расположена в созвездии Голубя

По данным ученых, скорость звездообразования в этой галактике может быть более чем в 10 раз быстрее, чем в Млечном Пути.

Отобразить стремительное исчезновение туманности Скат сумели ученые благодаря телескопу Hubble. Фото опубликовали на сайте обсерватории Хаббла. Туманность Скат резко изменилась за последние 20 лет. По словам исследователей, наблюдают такую скорость изменения планетарной туманности редко.