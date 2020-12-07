Hubble сфотографировал галактику, где зарождается множество звезд

 
Ексклюзивы
1/5
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
Просмотров: 288
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 2853
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Просмотров: 1521
Как уменьшить счета за газ
Как уменьшить счета за газ
Просмотров: 1557
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
2 Просмотров: 1737
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Просмотров: 288
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 1044
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
2 Просмотров: 5760
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 540
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 261
Фото
Все фото
6
6
4
14
4
Легендарная каскадерша побила рекорд скорости
Легендарная каскадерша побила рекорд скорости
Началась новая миссия на Марсе
Началась новая миссия на Марсе
Во Львовской больницы робот-хирург будет оперировать пациентов
Во Львовской больницы робот-хирург будет оперировать пациентов
Роботы-великаны, лазертаг и пейнтбол: на территории ВДНХ появились новинки
Роботы-великаны, лазертаг и пейнтбол: на территории ВДНХ появились новинки
Neuralink представила робота для вживления микрочипов в мозг
Neuralink представила робота для вживления микрочипов в мозг
Видео
Все видео
Астронавт снял впечатляющее видео Земли из окна Crew Dragon
Астронавт снял впечатляющее видео Земли из окна Crew Dragon
SpaceX вывела на орбиту 60 миниспутников для раздачи интернета
SpaceX вывела на орбиту 60 миниспутников для раздачи интернета
Земля получила звуки космоса
Земля получила звуки космоса
Пассажиры впервые протестировали Hyperloop
Пассажиры впервые протестировали Hyperloop
Китай вывел на орбиту первый в мире спутник сети 6G
Китай вывел на орбиту первый в мире спутник сети 6G
Интервью
1/5
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
Просмотров: 288
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 2853
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
5 Просмотров: 1575
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 1044
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
1 Просмотров: 324
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
06 декабря 2020
Просмотров: 675
Чарівна паличка
– Ми були йому непотрібні, але мстився мамі та забирав нас на вихідні, – каже Олеся. Коли батьки розлучилися, їй було 5 років, а ...
понедельник, 07 декабря 2020 14:44

Hubble сфотографировал галактику, где зарождается множество звезд

  Комментировать

Галактику, в которой зарождается множество новых звезд, удалось сфотографировать ученым.

Фото сделали с помощью телескопа Hubble, сообщают ученые.

Галактика NGC 1792 расположена в созвездии Голубя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Уникальный телескоп нашел 3 млн новых галактик

Оранжевое свечение, исходящее из центра галактики, свидетельствует о том, что в нем находятся старые остывающие звезды. Большие полосы синего цвета, видимые по всей галактике, указывают на области, полны молодых горячих звезд.

Автор: ESA Hubble & NASA, J. Lee
  Галактика NGC 1792 расположена в созвездии Голубя
Галактика NGC 1792 расположена в созвездии Голубя

По данным ученых, скорость звездообразования в этой галактике может быть более чем в 10 раз быстрее, чем в Млечном Пути.

Отобразить стремительное исчезновение туманности Скат сумели ученые благодаря телескопу Hubble. Фото опубликовали на сайте обсерватории Хаббла. Туманность Скат резко изменилась за последние 20 лет. По словам исследователей, наблюдают такую скорость изменения планетарной туманности редко.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Hubble сфотографировал галактику, где зарождается множество звезд». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
декабря

Проклинала свою жизнь. Сегодня 120 лет Екатерине Белокур

Бриллиантовый лимузин Элвиса Пресли продали на аукционе

Встретились президенты трех стран

Японцы обстреляли американскую авиабазу в Тихом океане

Самое читаемое
&quot;Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму&quot; - ветеран
"Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму" - ветеран
 8 Просмотров: 43389
&quot;К кому приходили родные, был шанс выжить. Остальные умирали в собственных фекалиях и моче&quot;. Неделя в цитатах от Gazeta.ua.
"К кому приходили родные, был шанс выжить. Остальные умирали в собственных фекалиях и моче". Неделя в цитатах от Gazeta.ua.
 Просмотров: 9675
Вооруженные силы Украины готовятся к наступлению на Донбассе - Хомчак
Вооруженные силы Украины готовятся к наступлению на Донбассе - Хомчак 1 Просмотров: 7857
Ее фото в купальнике имел каждый дальнобойщик
Ее фото в купальнике имел каждый дальнобойщик
 Просмотров: 7182
Гороскоп на 7-13 декабря: кто выйдет из этой неделе победителем
Гороскоп на 7-13 декабря: кто выйдет из этой неделе победителем
 Просмотров: 6867
Технологии
Apple готова заменить некоторым пользователям дисплеи в iPhone 11
Apple готова заменить некоторым пользователям дисплеи в iPhone 11 Просмотров: 72
Создали первое в мире приложение для анализа генома
Создали первое в мире приложение для анализа генома Просмотров: 63
Будет фиксировать больше, чем видит человеческий глаз: компания Samsung создает новую камеру
Будет фиксировать больше, чем видит человеческий глаз: компания Samsung создает новую камеру Просмотров: 117
Легендарная каскадерша побила рекорд скорости
Легендарная каскадерша побила рекорд скорости
6
 Просмотров: 873
За сбор лунного грунта NASA заплатит одной из компаний $1
За сбор лунного грунта NASA заплатит одной из компаний $1 Просмотров: 306
Больше всего комментируют
9
Президент посетил бойцов на линии фронта в зоне ООС
8
"Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму" - ветеран
5
Украина создала собственную армию
5
Макароны и хлеб опасные для мозга - ученые
2
Украина отмечает День Вооруженных сил
Голосов: 468
Голосование Марадона - лучший футболист всех времён?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть