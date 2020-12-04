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пятница, 04 декабря 2020 13:05

Телескоп Hubble зафиксировал уникальное исчезновения туманности

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Телескоп Hubble зафиксировал уникальное исчезновения туманности
Ярко-синие газовые оболочки у центра туманности почти исчезли, а волнистые края, которые и дали этому туманности название Скат, практически исчезли. Фото: NASA, ESA

Отобразить стремительное исчезновение туманности Скат сумели ученые благодаря телескопу Hubble.

Фото опубликовали на сайте обсерватории Хаббла.

Туманность Скат резко изменилась за последние 20 лет. По словам исследователей, наблюдают такую скорость изменения планетарной туманности редко.

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Эти изображения, сделанные Хабблом в 1996-м и 2016 году, показывают туманность, которая резко потускнела и изменила форму.

Ярко-синие газовые оболочки у центра туманности почти исчезли, а волнистые края, которые и дали этой туманности название Скат, практически исчезли.

С поверхности спутника Земли взлетел китайский космический аппарат Chang'e 5 с первыми в истории Китая образцами лунного грунта на борту. Китайские инженеры утверждают, что зонд выдержал температуру в более +100°С на поверхности Луны.

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