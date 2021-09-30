Телескоп NASA сделал уникальное фото космических галактик

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства показало изображение группы галактик в созвездии Журавль.

Снимок в Twitter опубликовала космическая рентгеновская обсерватория "Чандра".

"Рядом со скоплением галактик в небе - спиральная галактика NGC 7424", - говорится в сообщении NASA.

Автор: ESO/VLT/NASA Группа галактик в созвездии Журавль

В этом же месте в 2001 году впервые открыли сверхновую звезду.

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Телескоп Hubble в конце апреля сделал снимок туманности Ожерелье, которая расположена на расстоянии 15 тыс. световых лет от Земли. Hubble также сфотографировал в начале августа спиральную галактику IC 1954 в созвездии Часы. Галактика в этом созвездии расположена в почти 45 млн световых лет от Земли.