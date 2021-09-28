Телескоп Hubble сделал уникальное фото спиральной галактики

Космический телескоп Hubble национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса сделал снимок спиральной галактики NGC 5728, расположенной в созвездии Весов.

Космический объект расположен в более чем 130 млн световых лет от Земли и представляет собой сейфертовскую галактику, сообщает обсерватория. Она имеет квазароподобное ядро с очень высокой поверхностной яркостью, спектры которой показывают сильные линии излучения с высокой ионизацией.

"Телескопу удалось сделать фото благодаря широкоугольной универсальной камере WFC3", - говорится в сообщении.

Галактика особенна тем, что ее хорошо видно из космоса. Другие типы активных ядер испускают много излучения, а потому за ними почти невозможно наблюдать. Они обычно находятся намного дальше от Земли, что также затрудняет наблюдение.

Автор: esahubble.org NGC 5728 представляет собой сейфертовскую галактику

На фото можно заметить яркое ядро и области галактики, излучающие видимый и инфракрасный свет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Астронавт NASA показал впечатляющие фото Земли из космоса

Телескоп Hubble запустили на орбиту 24 апреля 1990-го. За 31 год работы телескоп провел более 1,5 млн исследований Вселенной, на основе которых было подготовлено более 18 тыс. научных работ. Аппарат провел 1,2 млн целевых наблюдений за 38 тыс. космических объектов. В конце апреля Hubble сделал снимок туманности Ожерелье, которая расположена на расстоянии 15 тыс. световых лет от Земли. Hubble также сфотографировал в начале августа спиральную галактику IC 1954 в созвездии Часы. Галактика в этом созвездии расположена в почти 45 млн световых лет от Земли.