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воскресенье, 22 ноября 2020 13:47

Телескоп Hubble зафиксировал нетипичные тени в центре галактики

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Снимки тени в центре галактики IC 5063 сделал телескоп Hubble Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Галактика расположена в созвездии Индеец, сообщается на сайте NASA.

Астрономы смогли проследить проекцию лучей, идущих в ядро ​​галактики, где находится сверхмассивная черная дыра.

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Поскольку черные дыры по своей природе свет выпускать не могут, ученые считают, что тени, тянущиеся как минимум на 36 тыс. световых лет, идут с аккреционного диска. Исследователи утверждают, что пыль и газ в нем блокируют часть света, позволяя лучам выходить наружу, из-за чего образуются темные конусообразные лучи.

Автор: NASA
  Астрономы смогли проследить проекцию лучей, идущих в ядро галактики
Астрономы смогли проследить проекцию лучей, идущих в ядро галактики

Подобное явление можно увидеть на Земле, когда солнечный свет проходит через облака.

Мертвую галактику нашли во Млечном Пути ученые из Института астрофизических исследований университета Ливерпуля им. Рикардо Скьявоне. Ученые назвали ее Геркюлесом, сообщает Independent. По мнению астрономов, галактика образовалась после столкновения с Млечным Путем 10 млрд лет назад.

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