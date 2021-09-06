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понедельник, 06 сентября 2021 14:48

Телескоп Hubble сделал уникальную фотографию звездного скопления

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Космический телескоп Hubble национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса сделал снимок шарового звездного скопления NGC 6717.

Космический объект находится более чем в 20 тыс. световых лет от Земли в созвездии Стрелец, сообщает обсерватория.

"Телескопу удалось сделать фото благодаря широкоугольной универсальной камере WFC3", - говорится в сообщении.

Автор: esahubble.org
  Hubble сделал фото шарообразного звездного скопления
Hubble сделал фото шарообразного звездного скопления

NGC 6717 - это скопление звезд, плотно связанных между собой гравитацией. Шаровидные звездные скопления содержат в своих центрах больше звезд, чем в окраинах.

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Телескоп Hubble запустили на орбиту 24 апреля 1990-го. За 31 год работы телескоп провел более 1,5 млн исследований Вселенной, на основе которых было подготовлено более 18 тыс. научных работ. Аппарат провел 1,2 млн целевых наблюдений за 38 тыс. космических объектов. В конце апреля Hubble сделал снимок туманности Ожерелье, которая расположена на расстоянии 15 тыс. световых лет от Земли.

Hubble также сфотографировал в начале августа спиральную галактику IC 1954 в созвездии Часы. Галактика в этом созвездии расположена в почти 45 млн световых лет от Земли.

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Дата
06
сентября

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