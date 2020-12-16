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среда, 16 декабря 2020 16:00

Telegram "виснет" по всему миру

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По всему миру произошел сбой в работе мессенджера Telegram.

Пользователи сообщают о проблемах с подключением и отправкой сообщений, передает сервис по отслеживанию работы интернет-ресурсов Downdetector.

 

Крупнейшие сбои фиксируют в странах Европы.

В Украине о проблемах сообщили пользователи из Киева, Харькова, Львова, Одессы, Запорожья, Полтавы, Кропивницкого, Николаева, Луцка, Полтавы.

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В компании извинились за неудобства и заверили, что уже решают проблему.

"Некоторые наши пользователи, преимущественно в Европе и на Ближнем Востоке, сейчас имеют проблемы с подключением. Мы работаем над тем, чтобы вернуть их в онлайн", - говорится в сообщении Telegram в twitter.

Киберполиция предупредила украинцев о мошенничестве в интернете. Через мессенджеры злоумышленники могут похитить личную информацию граждан, в том числе финансовую.

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