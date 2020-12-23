Telegram с 2021 года будет работать с новыми функциями

Обещают, что все текущие сервисы Telegram в дальнейшем можно будет использовать бесплатно. Фото: pixabay

В 2021 году в мессенджере Telegram введут монетизацию.

Для большинства пользователей она не станет слишком заметной в использовании приложения, сообщил основатель Telegram Павел Дуров.

Обещают, что все текущие сервисы Telegram в дальнейшем можно будет использовать бесплатно. Также свободными от рекламы сохранят те сервисы в приложении, связанные с обменом сообщениями.

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Новинки будут касаться бизнес-команд и пользователей с расширенными потребностями. Им собираются предложить новые ресурсоемкие платные функции. Также каналы в мессенджере смогут использовать собственную рекламную платформу Telegram, "которая обеспечит пользователям комфорт и конфиденциальность".

"Если популярные публичные каналы будут монетизироваться через рекламную платформу, их владельцы получат бесплатный трафик пропорционально их охвату. Или если в дополнение к бесплатным стикерам появятся платные стикеры с расширенными возможностями, художники этих стикеров также получат часть дохода", - пояснил Дуров.

16 декабря по всему миру произошел сбой в работе мессенджера Telegram. Пользователи сообщают о проблемах с подключением и отправкой сообщений, передает сервис по отслеживанию работы интернет-ресурсов Downdetector.