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Telegram получил масштабное обновление: что изменили

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Telegram получил масштабное обновление: что изменили
Если нажать на полученное видеосообщение, оно развернется на всю ширину. Фото: pixabay.com

В мессенджере Telegram появились опции групповых видеовызовов до тысячи зрителей и демонстрации экрана между двумя пользователями.

Добавили также возможность ускоренного или замедленного просмотра видео и улучшения качества изображений, сообщают в блоге компании. Обновления коснулись и автоматического удаления сообщений, анимации и смены пароля.

"В приложении уже ввели функцию групповых видеочатов, но с ограниченным количеством участников. Новое обновление позволит смотреть трансляции людей, концертов и других массовых мероприятий", - говорится в сообщении.

В приложении также увеличили качество и разрешение изображения в видеосообщениях. Если нажать на полученное видеосообщение, оно развернется на всю ширину чата. Его можно перемотать назад или вперед. Добавили функцию, которая позволяет замедлить или ускорить видеозапись, выбрав скорость от 0,2 до 2Х.

Кроме того, в новой версии демонстрировать экран можно как во время групповых видеозвонков, так и в вызовах между двумя пользователями. К тому же будет транслироваться не только изображение, но и звук.

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Соцсеть TikTok предоставит пользователям возможность снимать ролики в три раза длиннее. Компания впервые испытала новую функцию в конце прошлого года, предоставив ее некоторым участникам. Отныне всем пользователям платформы можно будет загружать контент длительностью до 3 мин. Ранее приложение ограничивал продолжительность видео до 1 мин.

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Дата
02
августа

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